وزارة النقل تطلق مشاريع تطوير مطار بغداد الدولي

2024-08-05 10:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أطلقت وزارة النقل مشاريع تطوير مطار بغداد الدولي، ضمن المشاريع الحكوميَّة لتطوير وتأهيل القطاعات كافة. وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، إنَّ الوزارة شرعت بخطوات تطوير البنى التحتيَّة لقطاع النقل الجوّي ومطار بغداد الدولي، ما أسهم بتسريع تنفيذ المشاريع المتعلقة بتطوير البنى التحتيَّة للأجهزة والمعدّات الخاصَّة بإدارة الحركة الجويَّة، فضلاً عن الأنظمة الملاحيَّة والرادارات وأنظمة الإرشاد الجوّي والهبوط الآلي، والاتصالات الخاصَّة بالملاحة الجويَّة والأمن السيبراني، ما سيُسهم بزيادة كثافة حركة الطائرات وافتتاح وجهات دوليَّة جديدة ورفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني. وبيَّن أنَّ وزارته تعمل على تحسين جودة الخدمات المقدَّمة في مطار بغداد الدولي من خلال تأهيل وتطوير البنية التحتيَّة بهدف تعزيز مكانة المطار كمركز رئيس للنقل الجوّي في المنطقة، عبر تحقيق أعلى معايير الجودة وراحة المسافرين، لافتاً إلى تخصيص أرقام لتلقّي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالقطاع ومطار بغداد الدولي، فضلاً عن ملاحظات تأخّر مواعيد الرحلات الجويَّة وفقدان الحقائب أو تأخّرها. بدوره قال مدير عام الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجويَّة، عباس صبار البيضاني، في بيان: إنَّ الشركة أنهت مؤخراً عمليَّة صبغ أرصفة الشوارع المحيطة بالمطار كجزء من الجهود المستمرّة لتأهيل مرافق المطار إضافة إلى تنظيف المبازل وأعمال الصيانة اليوميَّة