تشكيل لجنة مختصة لدراسة ضوابط شمول مستفيدي الحماية بالأراضي

2024-08-05 10:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تعكف لجنة مختصة في مجلس الوزراء بالتنسيق مع أمانة بغداد، على دراسة ضوابط أعدتها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، لشمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بقطع أراض. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار استبرق صباح في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، أن الحكومة قررت خلال تشرين الأول من العام الماضي 2023 شمول شريحة مستفيدي الحماية الاجتماعية بقطع أراض تخصصها لهم الدوائر البلدية في بغداد والمحافظات، وفق ضوابط تعدها الوزارة. وأضاف أن مديرية البلديات العامة في الوزارة أعدت مسودة بضوابط الشمول وآلية التقديم، ورفعتها إلى مجلس الوزراء الذي شكل بدوره لجنة مشتركة مع أمانة بغداد والجهات ذات العلاقة، من أجل دراسة مسودة الضوابط ووضع الصيغة النهائية لها. وبين أنه في حال مصادقة اللجنة المختصة في مجلس الوزراء على الضوابط، ستجري مخاطبة الدوائر البلدية من أجل تخصيص قطع الأراضي للمستفيدين المشمولين وفق قاعدة البيانات بأعدادهم لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهم الأرامل والمطلقات وزوجات المفقودين والنساء كبيرات السن غير المتزوجات، إلى جانب الأسر معدومة الدخل، فضلا عن أن وزارة العمل بإمكانها تحديد حالات إنسانية أخرى مثل مرضى السرطان بحسب الطلبات المقدمة إليها.