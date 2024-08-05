وفد أمني برئاسة يار الله يصل إلى محافظة ديالى

2024-08-05 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

وصل وفد أمني، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، الى محافظة ديالى.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وفداً امنياً برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن قيس المحمداوي، وصل اليوم، الى محافظة ديالى، يرافقهما معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وهيئات الركن".

واضاف ان "الزيارة جاءت، للإطلاع على الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، والوضع الأمني واعادة توزيع وانتشار القطعات في المحافظة".