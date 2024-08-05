كركوك.. مصرع رجل وزوجته وإصابة اثنين في حادث سير

2024-08-05 11:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في كركوك، يوم الاثنين، بأن رجلاً وزوجته لقيا مصرعهما وأصيب اثنان آخران من أفراد عائلتهما في حادث سير وقع جنوبي المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن الحادث وقع عندما اصطدمت سيارة مدنية حديثة، كان يستقلها الرجل وزوجته واثنان من أفراد عائلته، بمنطقة شاحنة في قضاء داقوق (35 كم جنوب كركوك)، حيث انحرفت السيارة بعد الاصطدام بالشاحنة، مما أسفر عن وفاة الأب وزوجته، وإصابة الاثنين الآخرين بجروح خطيرة.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل جثتي الأب وزوجته إلى الطب العدلي، بينما نُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج، موضحا أن الشرطة ألقت القبض على سائق الشاحنة المتسبب في الحادث.