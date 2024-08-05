بينهم 78 امرأة.. وزارة العدل تعلن اطلاق سراح 767 نزيلا خلال شهر تموز الماضي
2024-08-05 11:24:04 - المصدر: قناة الاولى
قناة الأولى - العراق
أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين (5 آب 2024)، اطلاق سراح 767 نزيلًا بينهم 78 امرأة خلال شهر تموز الماضي.
وذكرت الوزارة في بيان أن "عدد النزلاء المطلق سراحهم من جميع الأقسام التابعة لها في بغداد والمحافظات اعتباراً من 1 تموز 2024 ولغاية 31 تموز 2024، بلغ عدد المطلق سراحهن من النساء (78) نزيلة".
واضافت أن "عدد المطلق سراحهم من الرجال بلغ (689) نزيل وبذلك يكون العدد الكلي للمفرج عنهم (767) نزيل ونزيلة"، مبينة ان "دائرة الإصلاح تتابع بشكل مستمر آلية إطلاق السراح بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصا منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل".