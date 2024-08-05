اتحاد الكرة العراقي يعلن آلية فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية

2024-08-05 11:24:41 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية لدوري نجوم العراق للموسم المقبل 2024-2025.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، قسمت اللجنة فترة تسجيل اللاعبين للموسم المقبل الى فترة اولى وثانية من موسم 2024-2025.

وحددت اللجنة الفترة الأولى للانتقالات الصيفية والتي بدأت يوم 2 آب الحالي على أن تغلق في الثاني من شهر تشرين الاول المقبل .

وحددت الفترة الثانية ( الشتوية) وستكون البداية يوم 5 من شهر كانون الثاني من عام 2025 ، وتغلق يوم 5 شباط من عام 2025.

وحدد الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم 21 من ايلول المقبل موعدا لانطلاق دوري نجوم العراق للموسم 2024-2025.