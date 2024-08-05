وزير الكهرباء يوجه برفد طريق الزائرين بخطوط إضافية لتعزيز امدادات الطاقة

2024-08-05 11:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أصدر وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، توجيهاً برفد طريق الزائرين بين النجف الاشرف وكربلاء المقدسة بخطوط إضافية لتعزيز امدادات الطاقة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية، (واع)، أنه "تعزيزاً لخطوات إنجاح زيارة الأربعين، وتوفير الطاقة الكهربائية للمواكب الحسينية، وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، باستحداث خطين كهربائيين جديدين بقدرة (33، ك، ڤ)، في النجف الأشرف، وأدخالهما الخدمة خلال أيام".

وأضاف البيان، أن "الخط الأول يمتد من محطة الإطارات باتجاه طريق كربلاء المقدسة، ويهدف إلى تغطية المناطق التي تشهد كثافة عالية للمواكب الحسينية"، مشيرا الى أن "الخط الثاني يمتد من محطة الإطارات باتجاه طريق النجف الأشرف".

وتابع، أن "هذه المشاريع تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الكهرباء تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتعزيز شبكة الكهرباء في المدينتين المقدستين، وتوفير الطاقة اللازمة في طريق سير الزائرين".