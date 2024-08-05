جنايات بابل: المؤبد بحق مدانين اقدما على خطف شاب ومساومة ذويه

2024-08-05 11:36:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين عن جريمة اختطاف شاب ومساومة ذويه.

وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات بابل، أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين عن جريمة اختطاف شاب ومساومة ذويه بدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحه"، منوها بأن "المخطوف، نجل أحد الأطباء من سكنة بابل".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 421/ ب/ج/هـ من قانون العقوبات وبدلالة المادة 132 /1 منه".