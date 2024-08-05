2024-08-05 11:36:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن موقفها الشهري لعدد النزلاء المطلق سراحهم خلال شهر تموز للعام الحالي.

وذكر قسم الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عدد النزلاء المطلق سراحهم من جميع الأقسام التابعة لدائرة الإصلاح في بغداد والمحافظات خلال شهر تموز الماضي بلغ 767 نزيلاً وبواقع 78 من النساء و689 من الرجال".

وأشار، الى أن "دائرة الإصلاح تتابع بشكل مستمر آلية ‏إطلاق السراح بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصاً ‏منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل".