الكشف عن خطة باريس سان جيرمان بشأن سيمونز

2024-08-05 11:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الاثنين (5 آب 2024)، عن خطة نادي باريس سان جيرمان، بشأن لاعب الوسط الهولندي تشافي سيمونز.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن "إعارة سيمونز إلى لايبزيج الألماني خلال الصيف الجاري، تحظى بتأييد كبير بين مسئولي العملاق الباريسي"، مبينة ان "الإدارة الباريسية ترى أن تشافي سيكتسب المزيد من الخبرة والقيمة السوقية مع إعارته مجددا".

واضافت ان "بعد عام واحد إما أن يعود اللاعب ليحجز مكانا أساسيا داخل صفوف الفريق، أو يتم بيعه بمقابل مادي ضخم".

وقضى تشافي سيمونز، الموسم الماضي، معارًا إلى لايبزيج، وقبلها أعير لمدة موسم واحد مع آيندهوفن الهولندي، ولا يرغب في العودة مجددا لصفوف سان جيرمان بعد انضمامه اليه في صيف 2019 قادما من أكاديمية برشلونة.

المصدر: كووورة