2024-08-05 11:36:07 - المصدر: منصة إيشان

بلغت الحصيلة الإجمالية للمواجهات خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في بنغلاديش 300 قتيل على الأقل، بعد مقتل 94 شخصا، أمس الأحد، وهي الحصيلة اليومية الأعلى خلال أسابيع من الاحتجاجات، وفق تعداد لوكالة فرانس برس. ويستند هذا التعداد إلى تقارير من الشرطة ومسؤولين وأطباء في المستشفيات. ويتوقع أن تستأنف الاحتجاجات، اليوم الاثنين، وسط انتشار كثيف للجيش والشرطة […]

ظهرت المقالة حصيلة ضحايا احتجاجات بنغلاديش تصل إلى 300 قتيل برصاص الأمن أولاً على ايشان.