2024-08-05 11:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت محكمة جنايات بابل حكما بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين عن جريمة اختطاف شاب ومساومة ذويه بدفع مبالغ مالية مقابل اطلاق سراحه. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المحكمة أصدرت حكمها بحق المدانين لقيامهم بخطف نجل احد الأطباء من سكنة بابل”. وأضاف أن “الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 421/ ب/ج/هـ من قانون العقوبات وبدلالة […]

ظهرت المقالة القضاء: المؤبد بحق مدانين أقدما على خطف شاب ومساومة ذويه في بابل أولاً على ايشان.