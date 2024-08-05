حكمان بالسجن لتاجر مخدرات ومتورطين بخطف شاب في ذي قار وبابل

2024-08-05 12:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الاثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين عن جريمة اختطاف شاب ومساومة ذويه بدفع مبالغ مالية مقابل اطلاق سراحه.

وذكر إعلام القضاء الاعلى في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق المدانين لقيامهم بخطف نجل احد الأطباء من سكنة بابل".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 421/ ب/ج/هـ من قانون العقوبات وبدلالة المادة 132 /1 منه".

وفي ذي قار، أصدرت محكمة جنايات المحافظة، حكما بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر اعلام القضاء الأعلى في بيان، أن "المدان ضبط بحوزته مادة المثيل امفيتامين ، إضافة إلى خمسين قرص من مواد مخدرة اخرى بقصد المتاجرة بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".