إجرام بغداد تكشف جريمة قتل غامضة والقبض على الجاني

2024-08-05 12:36:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين، عن جريمة قتل غامضة والقبض على الجاني بعد 24 ساعة من وقوع الحادث ضمن العاصمة.

وذكر بيان للمكافحة، تلقته وكالة الأنباء العراقية، (واع)، أن " مفارز المديرية تمكنت من الكشف عن جريمة قتل غامضة لرجل، حصلت ضمن منطقة كسرة وعطش (الحي الصناعي) شرقي بغداد".

وأضاف البيان، أن "عملية إلقاء القبض على المتهم تمت بعد أن استخبر مكتب الكرامة لمكافحة الإجرام عن وجود جثة عليها أثار إطلاق عيارات نارية في منطقة الرأس مرمية على الأرض ضمن المنطقة"، موضحاً أنه "تم على الفور تشكيل فريق عمل والانتقال إلى محل الحادث وجمع كل ما له مساس بالجريمة وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز أثمر عن التوصل الى المتهم القاتل وإلقاء القبض عليه وضبط سلاح الجريمة بعد 24 ساعة من ارتكابه للجريمة".

وأشار الى، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".