كشف ملابسات جريمة غامضة والقبض على القاتل واعتقال إرهابي في بغداد

2024-08-05 12:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، يوم الاثنين، عن كشف ملابسات جريمة قتلغامضة والقبض على القاتل بعد 24 ساعة، فيما تم اعتقال متهم بالإرهاب بكمين محكم.

وذكرتمكافحة إجرام بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها تمكنت من الكشف عنجريمة قتل غامضة لرجل حصلت ضمن منطقة كسرة وعطش (الحي الصناعي) شرقي بغداد، وتمتعملية إلقاء القبض على المتهم.

وبينتأن مكتب الكرامة لمكافحة الإجرام تلقى بلاغاً عن وجود جثة عليها آثار إطلاقاتنارية في الرأس، ملقاة على الأرض ضمن المنطقة المذكورة، وتم على الفور تشكيل فريقعمل والانتقال إلى محل الحادث وجمع كل ما له مساس بالجريمة.

وأضافتأنه بعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز أثمر عن التوصل إلى القاتل وإلقاءالقبض عليه وضبط سلاح الجريمة بعد 24 ساعة من ارتكابه للجريمة، حيث تم اتخاذالإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

إلىذلك، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز بأنه "بناء على معلومات استخباريةوبالاشتراك مع شعبة استخبارات الأفواج ووحدة استخبارات الفوج الأول، باشرت قوة منفوج طوارئ الرصافة الأول مع مفارز مركز شرطة الأعظمية وبكمين محكم تم تنفيذ أمرقبض وتحري بحق متهم تولد 1975 شغله كاسب ضمن منطقة الأعظمية.

وأكدالمصدر أن "المتهم صادر بحقه أمر قبض وفق المادة 4 إرهاب من مكتب التحقيقالقضائي في المحكمه المركزية".