2024-08-05 12:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، أحمد الموسوي، يوم الاثنين، أن المكتبالتنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم أقرّ رسمياً موعد انطلاق البطولة الخليجية للأنديةفي شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقالالموسوي لوكالة شفق نيوز، إن فريق نادي دهوك سيكون ممثل العراق في البطولة الخليجيةإلى جانب الرفاع البحريني، والنصر الإماراتي، والقادسية الكويتي، والعربي القطري،والاتفاق السعودي، وظفار العماني، وأهلي صنعاء اليمني.

وأشارإلى أن المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي حدد البطولة خلال الفترة من 24 أيلول/سبتمبر المقبل وتستمر لغاية 25 نيسان/ أبريل من العام المقبل 2025.

وأوضحالموسوي أن قرعة البطولة ستقام أواخر شهر آب/ أغسطس الجاري في مقر الاتحادبالعاصمة القطرية الدوحة، وستكون بنظام الذهاب والإياب على مجموعتين ويتأهل فريقانمن كل مجموعة للدور النصف النهائي ليتبارون على اللقب، مبيناً أن البطولة تأتياستكمالاً للدور الذي قامت به اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي لكرةالقدم بعد توقف استمر تسع سنوات متتالية.