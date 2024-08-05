2024-08-05 12:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أعادت لجنة النفط والغاز النيابيَّة مشروع قانون النفط والغاز إلى الحكومة وتنتظر إرجاعه إلى مجلس النوّاب، بعد تعديل فقرات فيه والوصول إلى توافق سياسي بشأنه. وقال عضو اللجنة، ضرغام المالكي، في تصريح صحفي، إن “قانون النفط والغاز حالياً خارج أروقة مجلس النواب بعد إرجاعه إلى الحكومة”، منوِّهاً بأن “اللجنة تدرس القانون بشكل تفصيلي لتحقيق […]

ظهرت المقالة البرلمان يعيد قانون النفط والغاز إلى الحكومة: عليها إضافة فقرات تواكب التطور العالمي أولاً على ايشان.