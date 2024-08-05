2024-08-05 13:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت إحصائية أجرتها شركة statista الألمانية، ونشرتها مؤخراً، أن العراق حلّالخامس عالمياً في عدد حالات الإعدام في العام 2023.

وذكرتالشركة في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيور، أن "إيران احتلت المرتبة الأولىفي عدد حالات الإعدام لعام 2023 وبواقع 853 حالة إعدام، تليها المملكة العربيةالسعودية بواقع 172 حالة إعدام".

وتابعتأن "الصومال جاءت بالمرتبة الثالثة حيث بلغ عدد حالات الإعدام فيها 38 حالة،تليه الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 24 حالة إعدام، ويأتي العراق بالمرتبةالخامسة بواقع 16 حالة إعدام، ومن ثم اليمن سادساً بـ15 حالة".

وأشارتإلى أن "مصر جاءت بالمرتبة السابعة عالمياً بعدد حالات الإعدام بثمان حالات، تليهاسنغافورة ثامناً بست حالات، فيما حلّت بنغلاديش والكوين بالمركز التاسع بخمس حالاتإعدام لكل منهما".