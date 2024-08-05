2024-08-05 13:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين (5 آب 2024)، عن طبيعة الانفجار الذي استهدف مركبة قرب منطقة التحويلة في محيط قضاء الخالص بمحافظة ديالى، فيما اكد ان الحادث جنائي وليس ارهابيًا.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فريقًا مختصًا باشر بالتحقيق في انفجار عبوة صوتية في ساعة متاخرة من مساء يوم امس استهدفت مركبة قرب منطقة التحويلة في محيط قضاء الخالص 20 كم شمال بعقوبة ما ادى الى إصابة 3 اشخاص".

واضاف ان "من بين المصابين شقيق مرشح في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في كانون الاول"، مؤكدا ان "كل الترجيحات تشير الى ان الحادث دوافعه جنائية وليست ارهابية وهناك مؤشرات ربما ستكشف في الساعات المقبلة عن هوية الجناة".

وبين المصدر أن "العبوات الصوتية تحولت في السنوات الاخيرة كأداة في الاستهدافات المباشرة بدوافع جنائية"، مشيرا الى "وجود اهتمام امني للكشف عن غموض الحادث واعلان النتائج باسرع وقت ممكن".