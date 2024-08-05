بـ10 رصاصات.. مقتل خمسيني بهجوم مسلح وسط النجف

2024-08-05 13:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الاثنين، بمقتل رجل بهجوم مسلح وسط مركزالمحافظة.

وذكرالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم على مواطنوسط مقبرة وادي السلام بمدينة النجف وأردوه قتيلاً بعشر رصاصات في الرأس".

وبينالمصدر، أن "التحقيقات الأولية في الحادث بينت أنه بسبب ثأر عشائريسابق"، لافتاً إلى أن "المجنى عليه من أهالي محافظة ميسان ويسكن قضاءالميمونة وكان هارباً إلى النجف بسبب الثأر العشائري".