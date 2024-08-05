2024-08-05 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

ترأس محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اليوم الاثنين، اجتماعاً لإعادة هيكلة مصرف الرافدين.

وقال البنك المركزي العراقي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة الإشرافية على عملية إعادة هيكلة مصرف الرافدين برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اجتمعت بحضور أعضاء اللجنة من وزارة المالية ومستشاري رئيس مجلس الوزراء والكادر المتقدم في البنك المركزي العراقي، فضلاً عن حضور الشركة الاستشارية العالمية (إرنست اند يونغ Ernst & Young)‏".

وأضاف أنه "تم استعراض تقدم العمل في الخطة التي اعتمدتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي في إطار البرنامج الموسع لإصلاح القطاع المصرفي والارتقاء بمستوى أدائه وخدماته وتحقيق الاستقرار المالي"، مشيراً إلى أن "الاجتماع ناقش عملية تنظيم الهيكلية الإدارية والمالية والتقنية لمصرف الرافدين، للمضي نحو أفضل الممارسات المصرفية العالمية ".

يذكر أن اللجنة المذكورة تعقد اجتماعاً شهرياً برئاسة رئيس الوزراء لتقديم عرض بالخطوات المنجزة والوقوف على سير العملية والتوجيه بشأنها.