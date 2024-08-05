خلال شهر.. البورصة العراقية تتداول 61 مليار سهم بقيمة 60 مليار دينار

2024-08-05 14:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، عن تداول 61 مليار سهم بقيمةمالية تجاوزت 60 مليار دينار خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.

وذكرالسوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه نظم 21 جلسة تداول وكان عددالشركات المتداولة أسهمها خلال شهر تموز/ يوليو الماضي 75 شركة مساهمة، من أصل 107شركات مدرجة في السوق.

وبينأن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 61 ملياراً و327 مليوناً و427 ألف سهم بقيمةمالية بلغت 60 ملياراً و199 مليوناً و416 ألف دينار من خلال تنفيذ 11 ألفاً و309صفقات"، مشيراً إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 896.25 نقطةمسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.6% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

يذكرأن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلىالخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالاتوالصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.