2024-08-05 14:07:48 - المصدر: منصة إيشان

أفادت تقارير إعلامية بأن رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة استقالت من منصبها وغادرت البلاد اليوم الاثنين، وفق ما نقلته “رويترز”. وأكد مصدر بجيش بنغلاديش استقالة رئيسة الوزراء ومغادرتها البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي سقط فيه المزيد من القتلى في أعمال عنف هي من أسوأ ما شهدته الدولة الواقعة في جنوب آسيا منذ إعلان استقلالها […]

ظهرت المقالة المتظاهرون البنغاليون يقتحمون مقر الرئاسة وحسينة تستقيل وتغادر إلى الهند أولاً على ايشان.