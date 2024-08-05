اجتماع في البنك المركزي العراقي لإعادة هيكلة مصرف الرافدين

2024-08-05 14:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين (5 آب 2024)، عن ترأس محافظه اجتماعا للجنة الإشرافية على عملية إعادة هيكلة مصرف الرافدين.

وذكر البنك في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "اللجنة الإشرافية على عملية إعادة هيكلة مصرف الرافدين إجتمعت برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، وبحضور اعضاء اللجنة من وزارة المالية و ومستشاري دولة رئيس مجلس الوزراء والكادر المتقدم في البنك المركزي العراقي، فضلاً عن حضور الشركة الاستشارية العالمية (إرنست اند يونغ Ernst & Young)‏".

واضاف أنه "تم استعراض تقدم العمل في الخطة التي اعتمدتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي في اطار البرنامج الموسع لإصلاح القطاع المصرفي والارتقاء بمستوى أداءه وخدماته وتحقيق الاستقرار المالي"، مبينا ان "المجتمعين ناقشوا عملية تنظيم الهيكلية الإدارية والمالية والتقنية لمصرف الرافدين، للمضي نحو أفضل الممارسات المصرفية العالمية".

جدير بالذكر بان اللجنة المذكورة تعقد اجتماعاً شهرياً برئاسة دولة رئيس الوزراء لتقديم عرضاً بالخطوات المنجزة والوقوف على سير العملية والتوجيه بشأنها.