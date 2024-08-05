حراك نيابي لرفض تعديل قانون تعادل الشهادات: يحرم الموظفي من إكمال الدراسة

2024-08-05 15:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت كتلة "وطن" النيابية، يوم الاثنين، عن وجود حراك نيابي لوقفإجراء التعديل المقترح على قانون أسس تعادل الشهادات الجامعية كونه سيحرم الموظفينمن إكمال الدراسات العليا، مؤكدة على ضرورة إبقاء القانون بصيغته الحالية.

وقالالنائب عن الكتلة ناظم الشبلي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك الكثير منالملاحظات على تعديل قانون أسس تعادل الشهادات لكونها هي مجحفة بحق الطلابوالموظفين الذين يرغبون بإكمال الدراسات العليا".

وبينأن "تعديل المقترح سيؤدي إلى إلغاء المادة 12 من القانون التي تتيح الدراسةأثناء للموظف من رصيد الإجازات الوظيفية لكل موظف، وكذلك مدة الإقامة ستكون متصلةتسعة أشهر للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، كما أنه يتطلب موافقة وزارةالتعليم العالي ليكمل الموظف دراسته، وهذه النقاط تُصعب الأمر على الموظفين وتمنعالكثير من الشباب من إكمال الدراسات العليا في الخارج".

وأكدالشبلي "سنقوم بجمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب لإجراء تعديل على قانون أسستعادل الشهادات بما يخدم الموظفين وتأجيل إقراره إلى إشعار آخر، وإذا لم يتم تعديلالقانون سيتم رفضه من قبل أعضاء مجلس النواب في جلسة يوم غد الثلاثاء".

وأشارإلى أن "الكثير من أعضاء مجلس النواب مهتمون بتعديل قانون أسس تعادل الشهاداتوالعودة إلى العمل بالقانون المعمول به حالياً وأن تكون الدراسة أثناء الوظيفةومدة الإقامة منفصلة وليست متصلة كما موجودة في التعديلالحالي للقانون".