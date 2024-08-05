2024-08-05 15:36:07 - المصدر: منصة إيشان

وصل الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى طهران، اليوم الاثنين، في زيارة هدفها تعميق التعاون بين روسيا وإيران، وفق وكالات أنباء روسية، وسط مخاوف من توسع الحرب في المنطقة بعد اغتيال الرئيس السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي. وسيناقش شويغو، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، مع الرئيس الجديد مسعود […]

ظهرت المقالة وسط مخاوف اندلاع الحرب.. أمين عام مجلس الأمن الروسي يصل طهران لـ”تعميق التعاون” أولاً على ايشان.