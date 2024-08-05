2024-08-05 15:36:07 - المصدر: منصة إيشان

بعد التشديدات التي فرضتها الأمانتين العامتين الحسينية والعباسية، والسلطات الأمنية، على خلفية انتشار جماعات متطرفة دينيا، بينها “القربان”، و”العلاهية”، تم سحب قرار منع دخول مواكب الشور، خلال زيارة الأربعين، لكن بـ5 شروط من بينها منع استخدام جهاز “الدي جي”، وترك الذكر عند الدخول. أدناه الشروط المفروضة من قبل العتبتين، كما وردت لمنصة “إيشان”: ١- المحافظة […]

ظهرت المقالة العتبتان تضعان 5 شروط للسماح بدخول مواكب “الشور”: بلا “دي جي” ولا ذاكر أولاً على ايشان.