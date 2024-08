2024-08-05 16:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أفاد مصدر في شرطة ذي قار بمقتل شاب ثلاثيني في حادث جنائي شمال مدينة الناصرية. وذكر المصدر لشبكة أخبار الناصرية أن الشاب، الذي كان في الثلاثينات من عمره، تعرض للطعن بسكين قرب نهر الوفاء في قضاء الغراف، شمال مركز المحافظة. وأضاف المصدر ان التحقيقات الاولية تشر الى أن...

