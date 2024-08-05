2024-08-05 16:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة، يوم الاثنين، عن تحديد نهاية الأسبوع الجاري موعداًلإجراء المباراة النهائية لدوري رديف العراق.

‏وقالمراسل وكالة شفق نيوز، إن المباراة النهائية ستجمع فريقيّ الشرطة والزوراء علىملعب التاجي غربي العاصمة بغداد عند الساعة الرابعة و45 عصراً من يوم الخميسالمقبل.

وقررتلجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، في المؤتمر الفني الذي عقدته قبلالمباراة، بالاتفاق مع الفريقين، أنه في حال انتهت المباراة في وقتها الأصليبالتعادل يصار اللجوء إلى الركلات الترجيحية من دون خوض الأشواط الإضافية لحسمالنتيجة.

وكانفريق القوة الجوية قد توّج بلقب الدوري العراقي الممتاز لفئة الرديف، الموسمالماضي بعد تغلبه على منافسه النجف بنتيجة 4-1، في المباراة النهائية التي جرت علىملعب التاجي بالعاصمة بغداد عام 2023.