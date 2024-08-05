محافظ بغداد يعلن تفاصيل طريق التنمية المار بالعاصمة

2024-08-05 17:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، الاثنين، أن طريق التنمية سيتضمن ساحة كبيرة للتبادل التجاري في أبو غريب، مشيرا الى أن جميع الوزارات والأجهزة متعاونة لإنجاز الطريق. وقال العلوي في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن طريق التنمية في محافظة بغداد يتجاوز طوله 28 كيلومتراً ويمر بمنطقة اليوسفية وأبو غريب، لافتاً الى أن المحافظة وافقت على مسارات الطريق، والآن هناك بعض التعارضات على الطريق يراد حلها ومستمر العمل ولا توجد مشكلة لأن هناك إصراراً لإنجاز هذا الطريق الذي له أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية. وأشار الى أن المسارات محددة، وهناك تعاون مع الجهات المعنية بالطريق، ومنها وزارة النقل ورئاسة الوزراء والمحافظات المعنية وكل الجهات متعاونة لإنجاز الطريق بأسرع وقت لما له من أثر في اقتصاد العراق وجعله ممراً مركزياً وستراتيجياً للتجارة. وأضاف أن المقاطع العرضية التي ستكون على الطريق هي مقاطع تنموية إضافة الى الأيدي العاملة التي سيشغلها الطريق، وهناك الكثير من الآثار الإيجابية، موضحاً أن طريق التنمية ستكون له أيضاً ساحة للتبادل التجاري واسعة وكبيرة في منطقة أبو غريب.