مجلس ديالى يشرع بتشكيل 19 لجنة مركزية ويؤكد: لدينا 3 أولويات

2024-08-05 17:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلن نائب رئيس مجلس محافظة ديالى سالم التميمي، اليوم الاثنين (5 آب 2024 )، الشروع بتشكيل 19 لجنة في مجلس المحافظة، فيما اكد ان المجلس لديه 3 اولويات خلال المرحلة القادمة.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة ديالى متفق على ضرورة تقليص الفترة الزمنية لتشكيل 19 من لجانه المركزية المعنية بالملفات عدة منها الأمن والخدمات والتربية وفق مسارات تاخذ الاعتبار المرونة في التعاطي مع مشاكل الاهالي وتقديم حلول منصفة".

واضاف ان "تشكيل اللجان بدء فعليا منذ يوم امس وسيتم اقرارها وفق التعليمات خلال فترة وجيزة خاصة وان هناك توافقًا سياسيًا سيسرع من عمليات اختيار رؤوساء اللجان"، مؤكدا ان "امام المجلس 3 اولويات للمرحلة المقبلة وهي خارطة التغيير الحكومي والخدمات والامن".

وبين التميمي أن "مجلس ديالى وضع رؤية للفترة المقبلة حيال طبيعة التعاطي مع المشاكل المتراكمة والسعي لحلها مع التأكيد بان سلطة القانون خط احمر".