الحشد الشعبي يعلن تنفيذ عملية أمنية شمالي بغداد

2024-08-05 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الإثنين، تنفيذ عملية أمنية استباقية شمالي العاصمة بغداد.وذكرت الهيئة- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي، نفذت عملية تفتيش وتأمين منطقتي المشاهدة والبو بحر في قضاء الطارمية شمالي بغداد، حيث تم العثور على عدد من الأسلحة غير المرخصة".وأضاف البيان، أن "العملية تأتي ضمن العمليات الأمنية الاستباقية، استعدادا لزيارة الأربعين وبهدف منع أي تسلل أو خرق أمني، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات الأمنية في حزام العاصمة بغداد".