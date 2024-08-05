2024-08-05 17:48:01 - المصدر: واع

صلاح الدين ـ واع - فليح العبيديأعلن رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة صلاح الدين أمجد الطلمس، اليوم الإثنين، عن حراك لإنجاز 950 مشروعاً متلكئاً.وقال الطلمس- في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك الكثير من المشاريع المتلكئة في محافظة صلاح الدين، خاصة بعد عام 2013 نتيجة ما شهدته المحافظة من أحداث بعد دخول عصابات داعش الارهابية، فضلاً عن قلة التخصيصات المالية وعجز الحكومة المركزية عن تسديد المبالغ المترتبة في ذمة المقاولين والشركات في ذلك الوقت".وأضاف، أن "رئاسة الوزراء شكلت لجنة تهدف لإجراء تكييف قانوني لهذه المشاريع وإعادتها بشكل أصولي"، منبهاً، أنه "تم إصدار قرار من قبل المجلس الوزاري يضمن إعادة إحالة المشاريع بطريقة الدعوة المباشرة للشركات ليتم إنجازها بالكامل".ولفت إلى، أن "عدد المشاريع المتلكئة في المحافظة تبلغ نحو 950 مشروعاً، من ضمنها مدارس ومراكز صحية وشرطة بالإضافة إلى مشاريع تتعلق بالجانب الخدمي"، موضحاً، أن "المحافظة باشرت باستكمال المستمسكات المطلوبة لإحالة المشاريع للشركات وسيتم إنجاز العمل خلال الفترة المقبلة".