اجتماع رفيع يؤكد على تطوير النظام الصحي في العراق

2024-08-05 17:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واععقد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، مع جورج الفريد كي_زيربو ممثل منظمة الصحة العالمية والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اوكي لوتسما، اليوم الإثنين، اجتماعا لتطوير النظام الصحي في العراق.وقال بيان لوزارة الصحة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي استقبل جورج الفريد كي_زيربو ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق اوكي لوتسما والوفد المرافق لهما بحضور عدد من المعنيين في الوزارة".وأكد الحضور- بحسب البيان- على" استمرار العمل لتطوير وتعزيز النظام الصحي في العراق بما يتماشى مع أولويات الحكومة العراقية ودعم الوزارة لتطوير قطاع الرعاية الصحية الأولية ومهارات الملاكات الطبية ووضع إستراتيجيات رصينة للاهتمام بخدمات الرعاية الصحية وذلك لحرص الوزارة هذا العام على تطوير هذا القطاع وتسميته عام الرعاية الصحية الأولية".وتابع البيان، أنه "تم خلال الاجتماع التباحث حول نسب الإنجاز لمستشفى الأورام في الموصل والذي سيتم افتتاحه هذا العام ودعم النازحين العائدين إلى مناطقهم الاصلية".