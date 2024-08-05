ثلاثي برشلونة يعود إلى التدريبات

2024-08-05 17:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

عاد لامين جمال، وفران توريس، وبيدرو غونزاليس "بيدري"، المتوجين مع المنتخب الإسباني بأمم أوروبا في 14 آيار الماضي، اليوم الإثنين إلى التدريبات في مدينة جوان غامبر الرياضية بعد عطلة لمدة ثلاثة أسابيع.

وبذلك انضم اللاعبون الثلاثة إلى فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة وتدربوا في سانت جوان دسبى (برشلونة) إلى جانب بعض اللاعبين المصابين، في انتظار عودة بقية زملائهم من الإجازة أو من جولة الولايات المتحدة.

وعاد لامين وفران من ألمانيا دون أي مشاكل بدنية، على عكس بيدري الذي لا يزال يتعافى من إصابة في الرباط الجانبي الداخلي في ركبته اليسرى تعرض لها خلال ربع نهائي بطولة أوروبا ضد ألمانيا.

وبدأ لاعب خط الوسط برنامجاً علاجياً خاصاً في تينيريفي، وسيستمر الآن في برشلونة في محاولة للعودة إلى الملاعب تحت قيادة هانزي فليك قبل المباراة الافتتاحية للدوري ضد فالنسيا في 17 أغسطس (آب) المقبل في ميستايا.

وبالإضافة إلى إصابة بيدري، يعاني الفريق الكتالوني أيضا من غياب كل من بابلو بايز جابيرا "جابي"، وفرينكي دي يونج، ورونالد أراوخو، وأنسو فاتي.

ومن المنتظر عودة اللاعبين إريك غارسيا، وباو كوبارسي، وفرمين لوبيز، الذين تأهلوا إلى نصف نهائي منافسات الرجال لكرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس مع المنتخب الإسباني.

وكان لوبيز أيضا ضمن كتيبة المنتخب الأول التي توجت ببطولة اليورو في ألمانيا هذا الصيف.

وبعد الفوز على مانشستر سيتي (بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2) وريال مدريد (1-2)، سيواجه البلوجرانا ميلان يوم الأربعاء في آخر مبارياته في جولته الأمريكية قبل العودة إلى برشلونة في نفس اليوم.

وقبل بداية المسابقات، سيخوض رجال فليك مباراة كأس جوان جامبر ضد موناكو يوم الاثنين المقبل، قبل خمسة أيام من المباراة الافتتاحية للدوري ضد فالنسيا.