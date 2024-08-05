المالكي يؤكد أهمية حماية حقوق المسيحيين واحترام أرادة الكنائس

2024-08-05 17:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين (5 آب 2024)، أهمية حماية حقوق المسيحيين واحترام أرادة الكنائس، مبيناً أن التنوع الاجتماعي والديني والقومي في العراق يمثل مصدر قوّة وعامل استقرار.

وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الأخير استقبل بمكتبه، بطريرك الطائفة الكلدانية في العراق والعالم غبطة الكاردينال لويس ساكو، حيث اعرب خلال اللقاء عن دعمه لكل المكوّنات العراقية وفي مقدمتهم المكوّن المسيحي الأصيل".

وأوضح المالكي بحسب البيان أن "العراق بلد التنوع الاجتماعي والديني والقومي، والجميع يعتز بهذه السمة التي يمتاز بها بلدنا العزيز بما تمثله من مصدر قوّة وعامل استقرار"، مشيراً الى "أهمية حماية حقوق المسيحيين واحترام أرادة الكنائس المسيحية، وعمل رجال الدين المسيحين في العراق والحرص على ترسيخ مبدأ التعايش والتآخي بين أطياف المجتمع العراقي".

من جانبه، اشاد البطريرك ساكو بـ"مواقف المالكي ودعمه لقضايا المسيحين والأقليات في العراق"، داعيا جميع القوى الفاعلة إلى "العمل سوية من اجل خدمة العراقيين، والارتقاء بواقعهم وتلبية كامل احتياجاتهم ومتطلباتهم".