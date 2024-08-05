باريس سان جيرمان يضم جواو نيفيز

2024-08-05 18:36:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الإثنين، التعاقد مع البرتغالي الواعد جواو لمدة 5 مواسم.ونشر باريس سان جيرمان بيان رسمي جاء فيه: يسر باريس سان جيرمان أن يعلن عن توقيع جواو نيفيز، وقع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 19 عامًا مع النادي حتى عام 2029.بدأ جواو نيفيز، كرة القدم في مسقط رأسه تافيرا في عام 2012، ثم لعب جواو نيفيز في نادي بنفيكا البرتغالي اعتبارًا من عام 2016.بعد أن اجتاز جميع فئات تدريب نادي لشبونة، وقع أول عقد احترافي له في ديسمبر 2020 وفاز بدوري الشباب في عام 2022.وشارك أيضًا في دوري أبطال أوروبا بعمر 18 عامًا فقط، في فبراير 2023، كما شارك في الفوز بلقب بطل الدوري البرتغالي 2023، وسجل هدفه الأول على المستوى الاحترافي ضد سبورتنج لشبونة في 21 مايو 2023.وقال جواو نيفيز: "إنه لفخر كبير بالنسبة لي أن أنضم إلى باريس سان جيرمان، وهو نادٍ طموح للغاية سأبذل قصارى جهدي لمساعدة زملائي في الفريق، والنمو في هذا النادي الرائع والفوز بالعديد من الألقاب".