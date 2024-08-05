المالكي لـساكو: العراق بلد التنوع الاجتماعي والديني والقومي

2024-08-05 18:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الإثنين، أن العراق بلد التنوع الاجتماعي والديني والقومي، والجميع يعتز بهذه السمة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بطريرك الطائفة الكلدانية في العراق والعالم غبطة الكاردينال لويس ساكو، وفي مستهل اللقاء رحب رئيس ائتلاف دولة القانون بغبطة الكاردينال، معرباً عن دعمه لكل المكوّنات العراقية وفي مقدمتهم المكون المسيحي الأصيل".وأكد المالكي- بحسب البيان- أن "العراق بلد التنوع الاجتماعي والديني والقومي، والجميع يعتز بهذه السمة التي يمتاز بها بلدنا العزيز بما تمثله من مصدر قوة وعامل استقرار".وأشار إلى، "أهمية حماية حقوق المسيحيين واحترام إرادة الكنائس المسيحية، وعمل رجال الدين المسيحيين في العراق، مبينا حرصه على ترسيخ مبدأ التعايش والتآخي بين أطياف المجتمع العراقي".من جانبه، أشاد البطريرك ساكو بمواقف المالكي ودعمه لقضايا المسيحيين والأقليات في العراق، داعياً جميع القوى الفاعلة إلى العمل سوية من أجل خدمة العراقيين، والارتقاء بواقعهم وتلبية كامل احتياجاتهم ومتطلباتهم.