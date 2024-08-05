في جلسته الرابعة.. مجلس ديالى يوقف "الصرف" ويشكل لجنة لتدقيق جميع مشاريع العام الحالي

2024-08-05 18:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة ديالى يوم الاثنين، تشكيل لجنة لتدقيق جميع مشاريع العام الحالي.

وذكر بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن المجلس عقد جلسته الرابعة برئاسة عمر الكروي وحضور 13 عضوا، ناقشوا خلالها المشاريع المخصصة لديالى ومشاريع صندوق الاعمار.

واضاف البيان؛ أن المجلس قرر تشكيل لجنة من أعضائه لتدقيق جميع هذه المشاريع من تاريخ 2/5 العام الحالي ولغاية 8/1 شهر آب الحالي، كما قرر مجلس ديالى ايقاف كافة المشاريع واشكال الصرف اعتبارا من 8/1 /2024.

وعقد مجلس ديالى جلسته الثالثة يوم امس الاحد، والتي ناقش خلالها تعديل النظام الداخلي وتشكيل لجان المجلس.