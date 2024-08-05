الفيدرالي الأمريكي: بيانات التوظيف تشير إلى ركود الاقتصاد

2024-08-05 18:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي- اليوم الإثنين- ردًا على سؤال حول خفض طارئ للفائدة بعد الانهيارات التي شهدتها الأسواق حول العالم- بأن "كل شيء مطروح دائمًا على الطاولة بما في ذلك الزيادات والتخفيضات".وأوضح جولسبي، أن بيانات التوظيف الصادرة يوم الجمعة كانت أضعف من المتوقع لكنها لا تبدو حتى الآن وكأنها تشير إلى ركود الاقتصاد.وتعهد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو خلال مقابلة تلفزيونية بأن البنك المركزي سوف يتفاعل مع علامات الضعف في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة قد تكون مقيدة للغاية الآن.وعندما سُئل عما إذا كان الضعف في سوق العمل وقطاع التصنيع قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستجابة، قال إنه لا معنى للاحتفاظ بموقف سياسي نقدي "تقييدي" إذا كان الاقتصاد يضعف.