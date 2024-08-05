2024-08-05 19:00:09 - المصدر: منصة إيشان

كشف ممثل حركة حماس في إيران خالد قدومي، عن طريقة اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في محل إقامته شمالي طهران. وقال “لقد توضأت في حدود الساعة 1:37 دقيقة من فجر الأربعاء، بهدف الذهاب إلى سرير النوم، سمعت شيئًا ضرب كل المبنى وحركه من مكانه، وكأن شيئًا دخل إلى المبنى وكان يشبه الصاروخ”. وأضاف: […]

ظهرت المقالة ممثله بإيران: ضيف المرشد ومرافقه كانا يرتلان القرآن لحظة الانفجار أولاً على ايشان.