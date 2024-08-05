2024-08-05 19:00:09 - المصدر: منصة إيشان

لم تستقر محافظة واسط الحدودية سياسياً، عقب الانتخابات المحلية، التي أسفرت عن فوز كتلة “واسط أجمل” برئاسة محمد جميل المياحي، فالإطار التنسيقي كان يرفض أن تُجدد ولايته الثانية، محافظاً لواسط. كتلة “واسط أجمل” فازت بسبعة مقاعد من أصل 15، وكان الصراع دائراً على منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، إلا أن الغرف المغلقة، والطاولات السياسية خرجت […]

ظهرت المقالة الكلابي vs المياحي.. المحافظ “لا يتعاون” مع البرلمان والأخير يلجأ إلى السوداني أولاً على ايشان.