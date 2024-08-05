صراع المنطقة وكرسي "الرئيس" على طاولة الإطار في منزل العامري

2024-08-05 19:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعيةالمشكلة لحكومة السوداني، يوم الاثنين، اجتماعاً لمناقشة آخر التطورات في البلاد،والمستجدات الأخيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن "قادة الإطارالتنسيقي يعقدون الآن اجتماعاً في منزل زعيم منظمة بدر هادي العامري، لمناقشة حسمانتخاب رئيس البرلمان العراقي".

وأضاف المصدر، أن "الاجتماع شهد أيضاً بحث التطوراتالأمنية الأخيرة في العراق والمنطقة، وتداعيات التصعيد المرتقب، كما ناقش دعمالحكومة في إبعاد العراق عن دائرة الصراع".