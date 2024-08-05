لاهور شيخ جنكي يرد على محافظ السليمانية: مكانك آمن لأنه محاط بالأجهزة الأمنية

2024-08-05 20:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رد لاهور شيخ جنكي رئيس الجبهة الشعبية اليوم الاثنين، على تصريحات محافظ السليمانية هفال ابو بكر حينما قال ان السليمانية منطقة آمنة وأكثر المناطق استقرارا في العراق والإقليم.

وقال لاهور شيخ جنكي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "مكان المحافظ هفال ابو بكر، في ديوان المحافظة مكان هو آمن ومستقر كونه محاط بالأجهزة الأمنية".

وأضاف أن ما يحدث في السليمانية يجب أن ينتهي ولا يجوز أن يستمر"، مشيرا إلى أن "كلامه لا يمثل دعاية انتخابية ولا ترويجا لشيء".

وكان محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، قد أكد في تصريحات سابقة، بأن مطار المحافظة يستخدم للعمل المدني فقط، ولا يختلط بأي عمل سياسي وعسكري، معتبراً أن السليمانية الموقع الجغرافي الأكثر أمناً وسلماً في العراق وإقليم كوردستان.

وقال أبو بكر، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "السليمانية هي الموقع الجغرافي الأكثر سلماً وأماناً في إقليم كوردستان والعراق"، مستدركاً "أقول هذه الجملة بكل مسؤولية".