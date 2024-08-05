ما حقيقة إحالة بعض المشاريع في بغداد خلافا للشروط؟

2024-08-05 20:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الاثنين (5 آب 2024)، حقيقة إحالة بعض المشاريع العمرانية في العاصمة بغداد خلافاً للشروط والمواصفات.

وقال عضو اللجنة غريب عسكر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المشاريع العمرانية في بغداد تحال إلى الشركات وفق الشروط والتعليمات ووفق مواصفات مطلوبة"، مؤكدا، أنه "لا يمكن إحالة أي مشروع فيه أي مخالفة قانونية".

وبين عسكر، أن "هناك جهات رقابية مختصة تتابع كل العقود التي توقع مع أي شركة، وهناك متابعة فنية أيضا للاعمال التي تنفذ على أرض الواقع، ولا يمكن تمرير أي مشروع فيه مخالفة قانونية أو فنية، في ظل وجود الرقابة والمتابعة الحكومية".