2024-08-05 20:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت طهران إشعارا للطيارين وسلطات الطيران لتجنب مجالها الجوي، حسبما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، وسط تهديدات مستمرة من قبل إيران بمهاجمة الكيان. وكانت عدة شركات طيران أعلنت وقف رحلاتها إلى إيران وإسرائيل ولبنان، على وقع التوترات الأخيرة. وجاء إخطار إيران، الإثنين، بعد أن أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مكالمة هاتفية يوم […]

ظهرت المقالة الضربة “الانتقامية” اقتربت.. إيران تبلغ سلطات الطيران بتجنب مجالها الجوي أولاً على ايشان.