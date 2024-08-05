2024-08-05 20:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبيةالوطنية العراقية، عبد السلام خلف، يوم الاثنين، أن اللجنة الأولمبية بدأت منذفترة زمنية ليست بالقصيرة بالإعداد للمشاركة بشكل أمثل في أولمبياد لوس انجلوس2028، وأولمبياد بريزبن 2032 المقبلين.

وقال خلف، لوكالة شفق نيوز، إن "المكتب التنفيذيللجنة الأولمبية اتخذ، خلال الاجتماعات السابقة، عدة خطوات وإجراءات سريعة كي يكونالاستعداد بشكل أمثل وأفضل للدورتين المقبلتين عامي 2028 و2032، وأن تكون المشاركةأكبر من المشاركات السابقة، وآخرها في الدورة الأولمبية الجارية أحداثها فيالعاصمة الفرنسية باريس“.

وأوضح أن "المكتب التنفيذي استعان بالخبير الاسبانيفابريغاس (مدرب كروي سيتم الكشف عن تفاصيله لاحقا) للبحث والكشف عن الخامات والمواهب في الفعاليات الرياضية كافة، حيث تموضع ورسم برنامج كامل تتضمن تفصيلاته رعاية هؤلاء المواهب من اللاعبين واللاعباترعايةً كاملةً من جميع الجوانب وتهيئتهم بالشكل الأمثل، والوصول بهم إلى الجاهزيةالمطلوبة من أجل تحقيق إنجازات تليق برياضة العراق".

واختتم خلف، حديثه بالقول إن "الآمال معلقة علىالرباع الواعد علي عمار يسر الذي يعد واحداً من بين أفضل عشرة رباعين على العالمفي منافسات وزن +102 كغم، حيث قطع تذكرة التأهل إلى أولمبياد باريس عن جدارةواستحقاق كبيرين من خلال إحرازه مراكز متقدمة في بطولات العالم وآسيا أيضا، لذلكنأمل ونطمح أن يحقق نتيجة متميزة تتلاءم مع تحضيراته الجيدة والمستمرة للسباقالمرتقب مساء يوم السبت المقبل".