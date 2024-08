2024-08-05 20:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن محافظ ذي قار، مرتضى عبود الإبراهيمي، عن البدء الفعلي في مشروع تأهيل “مستشفى الحسين التعليمي” من قبل الشركة المنفذة. وأكد الإبراهيمي في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية أن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الصحية في المحافظة وتقديم رعاية طبية أفضل للمواطنين. وأشار المحافظ إلى...

The post محافظ ذي قار يعلن المباشرة الفعلية بمشروع تأهيل مستشفى الحسين التعليمي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.