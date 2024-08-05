تحذير عاجل من أسايش أربيل: احتيال جديد يستهدف حساباتكم على واتساب!

2024-08-05 20:48:54 - المصدر: أسايش أربيل

أسايش أربيل تكشف: عملية احتيال منظمة لسرقة حسابات المواطنين عبر واتساب!

لا تقع ضحية! أسايش أربيل تحذر من رسائل وهمية تهدد حساباتك الاجتماعية

تحذير هام من أسايش أربيل

تتلقى مديرية أسايش أربيل بلاغات متزايدة حول عمليات احتيال جديدة تستهدف حسابات المواطنين على تطبيق واتساب. حيث يقوم مجهولون بإرسال رسائل مزيفة توعد بفرص عمل وربح، ولكن الغرض الحقيقي هو سرقة حساباتكم!

كيف تتم عملية الاحتيال؟

يتم إرسال رسائل من أرقام أجنبية تدعو الضحايا إلى التواصل.

عند التواصل، يطلب المحتالون كود التحقق الخاص بحساب واتساب.

بمجرد الحصول على الكود، يتم السيطرة على الحساب وسرقة جميع حسابات التواصل الاجتماعي المرتبطة بالرقم.

يطلب المحتالون مبالغ مالية كبيرة لإعادة الحسابات.

تحذير أسايش أربيل:

لا ترد على أي رسائل من أرقام مجهولة تقدم عروضًا مغرية.

على أي رسائل من أرقام مجهولة تقدم عروضًا مغرية. لا تسلم كود التحقق الخاص بحسابك لأي شخص.

كود التحقق الخاص بحسابك لأي شخص. حافظ على خصوصية معلوماتك الشخصية.

نصائح للحماية:

فعّل ميزة التحقق بخطوتين على حساباتك.

ميزة التحقق بخطوتين على حساباتك. استخدم كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب.

كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب. كن حذرًا من الروابط المشبوهة.

تذكر: أسايش أربيل لن تطلب منك أبدًا كود التحقق الخاص بك.

للتبليغ عن أي محاولة احتيال، يرجى التواصل مع أسايش أربيل