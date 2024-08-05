2024-08-05 21:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أنهى المنتخب الأولمبي الإسباني، اليوم الاثنين، مغامرة نظيره المغربي بعد فوزه بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن أولمبياد باريس. وافتتح المغرب، تسجيل الأهداف عن طريق سفيان رحيمي، في الدقيقة 37 من خلال ركلة جزاء. فيما عاد المنتخب الإسباني إلى المباراة، حيث سجّل فرمين لوبيز هدف التعادل عند الدقيقة 66. وسجّل سانشيز، هدف الفوز لإسبانيا، في الدقيقة […]

ظهرت المقالة إسبانيا تنهي مغامرة المغرب في أولمبياد باريس وتقصيها من نصف النهائي أولاً على ايشان.